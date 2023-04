Historisch: AZ bereikt als eerste Nederlandse ploeg finale Youth League

AZ heeft de finale van de UEFA Youth League bereikt. Dat deden de jongelingen door het Portugese Sporting Lissabon na penalty's te verslaan (4-3). Na negentig minuten stond het 2-2. Het is de eerste keer dat een Nederlandse ploeg in de finale van het hoogste Europese jeugdtoernooi staat.

De jonge Alkmaarders moesten wel diep gaan voor een plekje in de finale. Al na negen minuten kwam de ploeg van trainer Jan Sierksma op achterstand in het Stade de Genève in Zwitserland.

Mogelijke tegenstanders

De tegenstander in de finale, die komende maandag om 18.00 uur in Genève wordt gespeeld, wordt later vandaag bepaald. Om 18.00 uur spelen het Kroatische Hajduk Split en AC Milan uit Italië tegen elkaar in de tweede halve finale.

De Youth League bestaat vanaf 2013. De voorganger was The NextGen Series en in 2011 haalde Ajax daarin de finale. Het Italiaanse Internazionale was daarin te sterk.