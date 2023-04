Van Heiloo naar Genève; familie Kees Smit smult van finale AZ

AZ Onder 19-speler Kees Smit staat vanavond met zijn ploeggenoten in de finale van de prestigieuze Youth League. Uiteraard is zijn familie vanuit Heiloo afgereisd naar het Zwitserse Genève om Kees te zien schitteren in de eindstrijd tegen Hajduk Split. "Vanavond knallen we erop, dan vreten we ze op en dan winnen we gewoon."