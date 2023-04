Finn Stam moet uniek slotstuk AZ missen: "Alles gespeeld behalve de finale"

Finn Stam miste dit seizoen geen enkele wedstrijd van AZ in de Youth League, maar juist vanavond ontbreekt hij bij AZ Onder 19 jaar. De AZ-talenten spelen om 18.00 uur de eindstrijd tegen Hajduk Split. De verdediger uit Krommenie zit geschorst op de tribune, omdat hij in de halve finale tegen Sporting Portugal in de slotfase de rode kaart kreeg.

Finn Stam: "Eerste Europese finale ooit en dan mis ik hem" - NH Sport

De 20-jarige Stam werd tegen Sporting in de blessuretijd van de tweede helft van het veld gestuurd. "Ik snap dat de scheidsrechter hem gaf, maar hij kan hem ook niet geven. Het was de laatste minuut en zij hadden geen voordeel meer", aldus Stam.

"Als we de trofee optillen sta ik zeker vooraan" AZ O19-verdediger Finn Stam

Het gevolg is dat hij vanaf de tribune zijn teamgenoten zal moeten toejuichen en aanmoedigen. "Ik ben er gewoon voor die jongens. Ik gaf ook op de training (gisteren, red.) nog de volle 100 procent. Maandag sta ik niet op het veld waar ik er vrijdag wel was, maar ik heb er vertrouwen in dat het goed komt." Tekst gaat verder onder de video.

Finn Stam: "We zijn hier niet om tweede te worden" - NH Sport

Als AZ de finale in Genève wint, duikt Stam direct na het laatste fluitsignaal het feestgedruis met zijn teamgenoten in. "Als we de trofee optillen dan sta ik zeker vooraan. Dit is een wereldse prestatie van ons."

NH Sport doet op de radio, app en site uitgebreid verslag van de unieke finale in de Youth League tussen AZ Onder 19 en Hajduk Split. De aftrap is om 18.00 uur.