Alkmaarders zijn trots op jonge AZ-voetballers en hopen op een huldiging

Een ongekend succes voor AZ: de Alkmaarse voetbalclub versloeg Hajduk Split gisteravond met 5-0 in de finale van de Youth League. Die unieke prestatie verdient volgens veel Alkmaarders een huldiging. Of dat gaat lukken, maakt de burgemeester vanmiddag om 17:00 uur bekend op NH Radio.

Het is voor het eerst dat een Nederlandse ploeg de finale haalt in de Youth League, de jeugdvariant van de Champions League. In het centrum van Alkmaar is de blijdschap groot en reageren voetbalfanaten vol trots op de uitzonderlijke prestatie.

Over een ding lijkt iedereen het eens te zijn: die huldiging moet er hoe dan ook komen. Maar of dat werkelijk gaat gebeuren, moet nog blijken. Vanavond om 17.00 zal burgemeester Anja Schouten op NH Radio meer duidelijkheid geven.

Trots

De burgemeester is in ieder geval apetrots op 'onze jongens'. "Wat een geweldig team, wat resultaat", tweette ze.

Ook de luisteraars van NH Radio zijn gelukkig met de winst: "Barcelona en Real Madrid uitschakelen en dan ook nog de finale met 5-0 winnen. Prachtig is dat." Een ander reageert: "Ajax, onze zogenaamde nationale trots, is nooit verder gekomen dan de halve finale. Ik denk dat heel Alkmaar en omgeving trots is op de jongens."

Volendamse mentaliteit

Vooral Kwakman en Meerdink lijken favoriet. "Kwakman is een fantastisch goede middenvelder. Hij gaat het ver schoppen met die Volendamse mentaliteit." Weer een andere fan zegt over Meerdink: "Die gaat het verschil wel maken, hij gaat een mooie toekomst tegemoet.