AZ'er Kees Smit komt belofte niet na, maar wint wel Youth League: "Gelukkig nog een assist"

Een geweldige finale en een perfect einde van de Youth League voor AZ Onder 19. In de 5-0 overwinning op Hajduk Split heerste de pas 17-jarige Kees Smit op het middenveld. De voetballer uit Heiloo kon zijn geluk niet op na het winnen van de titel, maar moest helaas toegeven dat hij een belofte aan zijn vriendin niet had kunnen waarmaken.

"Ik was niet op zoek naar een doelpunt, maar ik had er graag een gemaakt. Ik hoop dat mijn vriendin een assist ook goed vindt", aldus Smit over aan zijn vriendin beloofde doelpunt.

"We mogen nu met ze allen naar West Ham tegen AZ en waarschijnlijk een huldiging in het stadion"

Mooie beloning voor Smit en zijn ploeggenoten was dat na afloop Max Huiberts in de kleedkamer kwam en de Alkmaarse talenten beloonde met een mooi vooruitzicht. "We mogen nu met ze allen naar West Ham tegen AZ en waarschijnlijk komt er een huldiging in het stadion."

Eerder op de dag sprak NH Sport met de familie leden van Kees Smit. Bekijk hieronder de video.