Tumultueuze minuten zorgen voor tijdelijke staking en volle buit voor Jong AZ

In de basis bij Jong AZ stonden drie spelers, die maandag de Youth League wonnen: Fedde de Jong, Lewis Schouten en Ernest Poku. Finn Stam stond ook in de basis bij jonge Alkmaarders, maar was maandag geschorst. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Koen Kostons kopte van dichtbij in de handen van doelman Daniël Deen.

Via Schouten was AZ voor het eerst gevaarlijk. Hij dwong Romain Matthys tot een redding. De kansen stapelden zich in het resterende deel aan beide kanten op. Zo moest Deen gestrekt bij een afstandsschot van Jarne Steuckers, schoot Kostons voorlangs en ging een inzet van Ruben van Bommel naast. Ernest Poku was aan de andere kant dicht bij, zonder succes.

Tekst gaat verder onder de foto.