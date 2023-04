Jong AZ en Jong Ajax scoren erop los en winnen allebei hun wedstrijden

Jong AZ en Jong Ajax hebben maandagavond allebei in twee doelpuntrijke duels gewonnen. De Alkmaarse talenten wonnen met 4-0 van Jong FC Utrecht. De Amsterdammers wonnen met 5-4 van Jong PSV.

In Wijdewormer was Mexx Meerdink twee keer succesvol in de eerste helft. Na de rust moest Jong FC Utrecht-speler Achraf Boumenjal van het veld na zijn tweede gele kaart. Fedde de Jong en Yusuf Barasi wisten daarna voor de Alkmaarders nog het net te vinden.

Jong Ajax

Ook bij de wedstrijd van Jong Ajax werd er flink op los gescoord. De Amsterdamse talenten wonnen met 5-4 van Jong PSV. Na 34 minuten stond Jong Ajax met 3-0 voor door goals van Lorenzo Lucca, Mika Godts en Francisco Conceição.

Toch kwam Jong PSV terug tot 3-2. Jenson Seelt zorgde in het begin van de tweede helft weer voor een marge van twee goals voor Jong Ajax. De bezoekers kwamen na balverlies van Lucca terug tot 4-3. In de 59e minuut maakte Conceição zijn tweede van de avond en in de blessuretijd bepaalde Isaac Babadi de eindstand op 5-4.

