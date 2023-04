Late tegengoal dompelt Jong AZ in rouw

Jong AZ heeft op bezoek niet kunnen winnen van FC Dordrecht. In de slotfase maakte Anouar El Azzouzi alsnog het enige doelpunt: 1-0. Dubbel pijnlijk was dat De Schapenkoppen het duel eindigde met tien man na rood voor Tidjany Touré.

Door onweer werd de confrontatie met FC Dordrecht een kwartier later begonnen, dan verwacht. De eerste helft kende weinig noemenswaardige momenten. Bartek Smolarczyk kopte na twintig minuten uit een corner over, terwijl Yusuf Barasi Liam Bossin niet kon verschalken.

Na de rust bleven de kansen ook schaars. Barasi dwong Bossin tot een redding en Iman Griffith schoot in de rebound naast. Een uithaal van Barasi werd even later ook gepakt door Bossin. Een kwartier voor tijd kreeg Tidjany Touré rood na een opstootje. Jong AZ kon niet profiteren van de overtalsituatie en ging ten onder door Anouar El Azzouzi: 1-0. De ploeg staat op dit moment twaalfde in de eerste divisie en MVV is volgende week vrijdag de eerstvolgende tegenstander.

Opstelling Jong AZ: Deen; Van Gom, Postma, Dekker (Dijkstra/63), Engel; Twisk, Buurmeester (Koster/46), Reverson; Kewal, Barasi, Griffith.