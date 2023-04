Vliegensvlugge tegengoals nekken Jong AZ bij Almere City

Op bezoek bij Almere City FC heeft Jong AZ geen potten kunnen breken. Het werd in Almere 2-1 voor de thuisploeg. Vlak voor rust sloegen de gastheren toe na een Alkmaarse voorsprong via Yusuf Barasi.

Het duurde even voor de wedstrijd op gang kwam, maar daarna ging het helemaal los. Zo kreeg Hamdi Akujobi een grote kans. De rechtsback schoot uit kansrijke positie hoog over. Yusuf Barasi kwam enkele minuten later vrij voor het doel. Zijn schot werd echter gekeerd door doelman Nordin Bakker. Na een misverstand in de verdediging van Almere kon Barasi profiteren en hij schoot de 1-0 tegen de touwen. Voor de rust stelde de thuisploeg weer orde op zaken. Eerst zorgde Akujobi voor de gelijkmaker en Stije Resink bracht zijn ploeg zelfs op voorsprong: 2-1.

In de tweede helft waren de kansen erg schaars. Ricuenio Kewal en Fedde de Jong probeerden het van afstand zonder succes. Het venijn zat duidelijk in de staart, want in de slotfase regende het mogelijkheden. Zo waren Thomas Poll en Lance Duijvestijn gevaarlijk. De grootste kans was voor Damienus Reverson. De invaller vond echter Nordin Bakker op zijn weg, waardoor het 2-1 bleef.

