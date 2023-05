'Hammer' Jeroen heeft een tattoo van West Ham, maar juicht vanavond toch voor AZ

Een interne tweestrijd bij Jeroen Koomen vandaag. Want naast fan van West Ham United is hij toch bovenal AZ-supporter. "Als kind mocht ik met de spelers mee het veld op. Ik stond naast Barry Opdam. Dan val je al snel voor een club."

Bijna jaarlijks gaat hij samen met 5 andere familieleden naar Londen om West Ham aan het werk te zien. Zwager Aart Vijfvinkel is ook steevast van de partij. Een jaar of tien geleden ontstond de band met de 'Hammers', zoals de bijnaam luidt. "Als mijn zwager Leon zou slagen voor zijn eindexamen, zouden we met z'n allen naar een wedstrijd in Engeland gaan. Hij slaagde niet, maar we gingen evengoed", lacht Vijfvinkel. "En zo kwamen we bij West Ham terecht."

Liefde voor de club

De liefde voor de club was geboren. Wedstrijden worden sindsdien bekeken, ontwikkelingen op de voet gevolgd. "Voetballend is het niet altijd even goed", weet Jeroen, die al jaren in het eerste team van het plaatselijke MOC speelt. "En soms hebben ze moeite om in de Premier League te blijven. Maar dat maakt het ook wel weer mooi. Het is leuk om voor de underdog te zijn."