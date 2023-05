Overtuigend Jong Ajax pakt volle buit en versterkt Jong AZ speelt gelijk tegen laagvlieger

Aan het begin van de tweede helft moest ADO Den Haag met tien man verder na een rode kaart voor Guillem Martinez. Op dat moment stonden de Amsterdamse beloften met 2-1 voor. Even later besliste Hlynsson het duel met de 3-1 en was het verzet van Dick Advocaat zijn team wel gebroken. Jong Ajax blijft ondanks de overwinning dertiende op de ranglijst.

Met Lorenza Lucca in de spits en Youri Baas op de linksback positie won Jong Ajax op de eigen Toekomst verdiend van ADO Den Haag. De talenten van trainer Dave Vos waren de hele wedstrijd de bovenliggende partij, al regende het niet kansen. Via twee doelpunten van Kristian Hlynsson en ook treffers van Donny Warmerdam en Mika Godts was Jong Ajax vooral heel effectief tegen de fysiek sterke Haagse ploeg.

Minder goed ging het deze maandagavond met Jong AZ. Terwijl trainer Maarten Martens op papier over een sterkte selectie beschikte. Zo stonden Wouter Goes, Maxim Dekker en Mexx Meerdink in de basis. Dit drietal speelde de afgelopen maanden de nodige wedstrijden in de Alkmaarse hoofdmacht. Echter konden de jonge Alkmaarders het kwaliteitsverschil niet uitdrukken in doelpunten. In de eerste helft kregen Iman Griffith, Zico Buurmeester en Meerdink wel de nodige kansen, maar het waren de bezoekers uit Noord-Brabant die de voorsprong pakten.

Poku

De tweede helft leverde minder kansen op voor Jong AZ, toch raakte Griffith een kwartier voor tijd het aluminium. Na wat wissels was het even zoeken naar het juiste ritme en dat lukte vlak voor tijd. Invaller Ernest Poku schoot na een knappe actie raak, 1-1. In blessuretijd kreeg Buurmeester nog de mogelijkheid om de volle buit te pakken, maar zijn inzet miste precisie.

Jong AZ staat nu bovenaan in het rechter rijtje op plek elf. Vrijdag gaat de ploeg van Martens naar Amsterdam voor de confrontatie tegen de leeftijdsgenoten van Ajax.

Basisopstelling Jong AZ: Deen; Stam, Goes, Dekker, Engel; Schouten, Buurmeester, De Jong; Griffith, Meerdink, Barasi