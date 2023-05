Telstar schiet weinig op met gelijkspel tegen Willem II

Om de kleine kans op play-offs in leven te houden, moest Telstar Willem II in eigen huis verslaan. Het waren echter de Tilburgers, die voor het eerst gevaarlijk werden. Elton Daniël Kabangu schoot net voor het doel van Telstar langs. Uit de kluts was er bijna een geluksdoelpunt voor de thuisploeg. Doelman Kostas Lamprou kon de getoucheerde bal van Erik Schouten uit het doel houden. De Witte Leeuwen werden voor de rust niet meer gevaarlijk. Rijpenaar Jizz Hornkamp was nog dicht bij voor Willem II in de eerste helft.

