Hattrick Rein Smit absolute hoogtepunt in klinkende zege Telstar op MVV

Telstar heeft vanavond de inhaalwedstrijd tegen MVV met 5-3 gewonnen. Bij de ploeg uit Velsen-Zuid was Rein Smit de gevierde man. De spits luisterde zijn eerste basisplaats dit seizoen op met een hattrick.

Rein Smit juicht na het scoren van zijn derde treffer - Orange Pictures

Bij Telstar nam assistent Uli Landvreugd de honneurs waar omdat Mike Snoei geschorst was. De trainer die afgelopen week zijn contract verlengde, kreeg zaterdag tegen FC Dordrecht zijn vierde gele kaart. Rein Smit kreeg bij de thuisploeg de voorkeur boven Glynor Plet. Het was voor Smit zijn eerste basisplaats van het seizoen en hij vormde samen met Christos Giousis de aanval. Telstar kreeg in het eerste kwartier al een aantal goede mogelijkheden via Tom Overtoom en Delvechio Blackson op de openingstreffer. In de twintigste minuut kregen de Witte Leeuwen echter pas loon na werken. Giousis draaide zich knap vrij op de rand van het strafschopgebied en schoot beheerst binnen. De voorsprong was echter van korte duur. Zes minuten na de 1-0 maakt Jarne Streuckers alweer gelijk voor MVV. De aanvaller profiteerde van onoplettendheid van Mitch Apau en Thomas Oude Kotte in de defensie van Telstar. Tekst gaat verder onder de foto.

Anwar Bensabouh probeert de bal voor te geven namens Telstar - Orange Pictures

Telstar liet zich niet van de wijs brengen door de gelijkmaker en bleef sterk voor de dag komen. Rein Smit betaalde na bijna een half uur spelen het vertrouwen van zijn trainers uit door binnen zes minuten twee keer te scoren. Bij de 2-1 tikte Smit van dichtbij raak op aangeven van Blackson en bij zijn tweede doelpunt knalde de rappe spits de bal onhoudbaar in het dak van het doel. Smit zorgde zo voor de comfortabele 3-1 ruststand. Hattrick Ook in het tweede bedrijf bleef Telstar uitstekend voetballen. Vlak na rust was Rein Smit opnieuw het eindstation van een goede aanval. De Castricummer knalde opnieuw het leer hard en hoog in de touwen: 4-1. Het betekende voor Smit een hattrick, zijn eerste in zijn profcarrière. Tekst gaat verder onder de foto.

Rein Smit knalt van dichtbij zijn derde van de wedstrijd binnen - Pro Shots / Sonny Lensen

De bezoekers uit Maastricht wilden echter niet van wijken weten en knokten zich snel terug in de wedstrijd. Binnen luttele minuten scoorden zowel Koen Kostons als Rein van Helden namens MVV en was de spanning helemaal terug in de wedstrijd. Na de 4-3 ging MVV nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar in het laatste kwartier kreeg juist Telstar weer meer de controle over de wedstrijd. Duit in het zakje Vlak voor tijd kreeg Rein Smit zijn verdiende publiekswissel. Glynor Plet kwam Smit vervangen en zorgde met een van zijn eerste balcontacten voor de beslissing in de wedstrijd. Plet maakte oog in oog met MVV-doelman Romain Matthys geen fout en schoot de bal beheerst in het doel voor de 5-3 eindstand. Door de overwinning klimt Telstar naar de negende plek in de eerste divisie. Aanstaande vrijdag wacht de volgende wedstrijd. Dan komt Almere City op bezoek in Velsen-Zuid.

Opstelling Telstar: Houweling; Boussakou, Apau, Aktas, Oude Kotte, Blackson (Mulder/66); Bensabouh (Soares/75), Overtoom (Turfkruier/85), Najah; Giousis (Min/75), Smit (Plet/85)

