Verbouwde Koepel wint Haarlemse architectuurprijs: hoe een gevangenis geliefd werd

De jury van de Haarlemse architectuurprijs Lieven de Key Penning 2022 en een ruime meerderheid van de publiekstemmers zijn het er over eens: de Koepel is hét verbouwingsproject in Haarlem waarbij het monument het beste nieuw leven in is geblazen. Een groep Haarlemmers ijvert al jaren om in de oude gevangenis ondernemers en studenten onder te brengen. Eén van de pioniers, Jacqueline van de Sande, is blij verrast met de prijs. "Het is een grote waardering voor ons idee."

Haar verbazing dat de Koepel de prijs toegekend heeft gekregen, zit hem vooral in de grootsheid van het project dat een bewogen geschiedenis kent. "Ik verwacht altijd dat de underdog meer kans maakt. Maar zowel publiek als jury kozen nu voor ons." De jury was het unaniem eens met twintig procent van de publiekstemmers.

Van de Sande richtte in 2016 Stichting Panopticon op met Martijn van de Poll, architect André van Stigt, Hans Andriaanse en voormalig stadsarchitect Thijs Asselsbergs. Met een University College in combinatie met een plek voor ondernemers en horeca is het de bedoeling om de Koepel letterlijk en figuurlijk open te stellen voor de Haarlemmers. De ondernemers namen als eerste hun intrek in het pand, in februari van dit jaar ging de bioscoop open en sinds oktober lopen de studenten van de Haarlem Campus rond over de balustrades van het cellencomplex dat nog steeds intact is.

'Kop en schouder'

Het is volgens de jury een verbouwingsproject dat 'met kop en schouder' uitsteekt boven de andere negen genomineerde projecten voor de Lieven de Key Penning. "Hoe een gevangenis, ontworpen om veroordeelden binnen en het publiek buiten te houden, op volkomen vanzelfsprekende wijze is geopend en in het weefsel van de stad opgenomen, dat is een ongekende prestatie."

