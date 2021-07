Omwonenden Koepel krijgen onder druk van rechters wat zij willen: meer parkeerplekken

Dankzij hulp van rechters in Den Haag hebben omwonenden van de voormalige koepelgevangenis het eindelijk voor elkaar: bij de nieuwbouw op die plek worden tientallen parkeerplaatsen meer aangelegd. Burgemeester en wethouders van Haarlem hebben deze week besloten, na een uitspraak van de Raad van State, om de plannen voor de Koepel uit te breiden met een tweede laag in de parkeergarage.

Tot die uitspraak van de Raad van State kregen de buren van de Koepel geen gehoor in Haarlem. Grootse plannen zijn er met het monumentale pand in de buurt. Er komen woningen, een bioscoop, horeca en een onderwijsinstelling.

De omwonenden vreesden meteen dat dat veel te veel bezoekers zou opleveren die met de auto zouden komen. En dat die dan een plekje zouden zoeken in de wijk om de Koepel heen.

Niet overtuigd

De gemeente Haarlem deed dat steeds af met het argument dat veel bezoekers met de fiets zouden komen. Daar raakte de gemeenteraad wel, maar de Raad van State dus niet van overtuigd. Haarlem kreeg van de rechters in april twintig weken de tijd om dit beter te onderbouwen.

Maar de gemeente heeft nu dus besloten dat niet te doen en het hele plan aan te passen. De parkeergarage wordt uitgebreid naar twee parkeerlagen met in totaal 187 parkeerplaatsen. In het vorige plan waren er zo'n 150 parkeerplaatsen ingetekend. Dit betekent dat het aantal sociale huurwoningen in het hele project van 100 naar 96 gaat. En de hoeveelheid horeca wordt kleiner (van 500 naar 330 vierkante meter). Dit plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.