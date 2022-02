FilmKoepel ontvangt eerste bezoekers: "Ik ga hier heel vaak naartoe"

De FilmKoepel, de nieuwe bioscoop in de kelder van de Koepel in Haarlem, opende vandaag voor het eerst haar deuren voor publiek. Vanmorgen om tien uur stapten de eerste filmliefhebbers en ook eerste bezoekers van de nieuw verbouwde Koepel, naar binnen. "Ik heb iets met de Koepel en ik hou heel erg van films, dus ik wilde er vandaag bijzijn en heb gelijk een kaartje gekocht", zo vertelt een man die in de buurt woont.

Blije gezichten en verbaasde blikken: de eerste bezoekers zijn duidelijk onder de indruk van de verbouwde Koepel. "Ik ben hier voor het eerst binnen. Ik heb op instagram de verbouwing wel gevolgd en ik ben gelijk gekomen omdat ik dit initiatief wel wil steunen ook", vertelt een vrouw. Ze is onder de indruk van alles wat ze ziet. "Het is heel mooi en ik ben vooral fan van de lampen hier", lacht ze.

Voor het eerste filmweekend zijn al 1500 kaarten verkocht. En daar is Julien Staartjes, de marketing manager van de FilmKoepel, heel tevreden mee. "We wisten niet zo goed wat we konden verwachten. Maar hier zijn we wel blij mee."

De nieuwe bioscoop heeft maar liefst zes zalen met zeshonderd stoelen en een breed aanbod aan films. "We proberen een mooi programma te bieden met de nieuwste arthousefilms, ook klassiekers en het beste van Hollywood", vertelt Staartjes. "James Bond draaien we wel, maar de echte knokfilms zal je bij ons niet zo snel aantreffen."

Concurrentie?

Met de vorig jaar nieuw geopende bioscoop in Haarlem Schalkwijk, heeft de stad twee grote commerciële bioscopen. Daarnaast is er de Filmschuur waar ook Arthousefilms worden gedraaid. De vraag rijst of er wel plek is voor nog een nieuwe bioscoop in Haarlem. De meeste bezoekers hopen in ieder geval van wel.

"Het is een aanwinst voor de stad, absoluut", vertelt een mevrouw. "Het brengt reuring en dat is fijn. Ik heb hier lang op gewacht." Een andere man sluit zich bij haar aan. "Ik hoop dat veel mensen hier naartoe zullen komen, want het is zo'n mooie plek. Ik ga hier in ieder geval heel vaak naartoe."

Een andere bezoeker denkt wel dat de FilmKoepel serieuze concurrentie voor de Filmschuur kan opleveren. "Maar voor ons is het fijn, want we kunnen uit meer films kiezen straks."