Buren vernieuwde Koepel zien fietsflat niet als oplossing tegen parkeerchaos

De verbouwing van de Koepel vordert gestaag. Eind dit jaar moet de bioscoop in de voormalige gevangenis zelfs al open. Maar waar parkeren al die bezoekers hun fietsen? Want op het bouwterrein is de komende vier jaar nog geen plek en het is nog maar de vraag of er een fietsenkelder komt.

Eigenaar stichting Panopticon heeft nu bedacht om een fietsflat voor 480 fietsen te plaatsen op het voorplein van de Koepel. Een tijdelijk oplossing, omdat er de wens is voor een grote fietskelder voor al die studenten, ondernemers, hotel- en restaurantgasten en bioscoopbezoekers. Maar of die er komt is nog maar de vraag. Financiering van zo'n parkeergarage is nog erg onzeker.

De buurt ziet zichzelf voor het blok gezet. Als er niet snel een oplossing komt voorziet voorzitter Diederik van de wijkraad chaos. "Dan komen die fietsen door de hele wijk te slingeren en dan wordt het helemaal een puinhoop." Maar tot nu toe ziet hij geen beweging in de besluitvorming hierover. "En in december gaan de films al draaien in de bioscoop in de Koepel. De tijd is zo om."

Stichting Panopticon laat weten dat het uitgangspunt nog steeds is om van het plein voor de Koepel een groen toegangsplein te maken. Om de zorgen over overlast voor de komende vier jaar zoveel mogelijk weg te nemen, moet de fietsflat 'vergroend' worden en moeten fietscoaches bezoekers attenderen op hun gedrag. Ook de gemeente vertrouwt er vooralsnog op dat de tijdelijke oplossing goed te doen is. Voor structurelere oplossingen wil de gemeente wachten op een uitspraak van de Raad van State over de gehele parkeerproblematiek.

Albert Diederik hoopt toch dat de gemeente over de brug komt met geld voor een fietskelder, zeker omdat er ook elders in deze wijk nog nieuwbouwprojecten op stapel staan. "Zeker GroenLinks is natuurlijk voor het fietsen, maar die fiets moet je ook kunnen stallen. Daar moet de gemeente meer aan doen."