Raad van State buigt zich over woningbouwplannen rondom Koepel: "Willen zon niet kwijt"

HAARLEM - In een laatste poging om zonlicht in hun tuinen te behouden, staan omwonenden van de Koepel, dat omgebouwd wordt tot een onderwijsbolwerk, vandaag voor de Raad van State. De vrees is dat een studentenappartement en een woontoren die op het bestemmingsplan staan ingetekend, hun schaduw zullen werpen over hun huizen tijdens de toch al schaarse zonuren.

Raad van State buigt zich over woningbouwplannen rondom Koepel - NH Nieuws

Michel Terbraake geniet met zijn gezin juist in de namiddag van de zon in het hoekje van zijn tuin. "Vanaf een uurtje of drie, half vier draait 'ie hier het hoekje om, totdat 'ie wegzakt achter de Koepel." Hij zet alles op alles om die zonuren te behouden, maar daarvoor is hij al meer dan een jaar bezig met bezwaar aantekenen. Nu gaat hij met buren in beroep bij het hoogste rechtsorgaan, de Raad van State. Nadat de buurt in eerste instantie heel enthousiast was over de plannen van Stichting Panopticon om van de voormalige gevangenis een onderwijsbolwerk te maken, met ook ruimte voor een bioscoop en ondernemers, is de stemming inmiddels omgedraaid.

