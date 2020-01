Omwonenden Haarlemse Koepelgevangenis vrezen voor flinke parkeerproblemen in de buurt

HAARLEM - "Dat wordt een chaos." Frans Steffens en andere omwonenden van de Koepelgevangenis in Haarlem vrezen de nieuwbouwplannen van de gemeente. Nu kunnen ze al soms nauwelijks een parkeerplek vinden in de spits, laat staan als de gevangenis verbouwd wordt tot een onderwijscentrum met daarbij bioscoop, horeca en wooncomplexen. Ze hebben bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de plannen.

Op een doordeweekse avond loopt het nu al aardig vol met autoverkeer in de straten rondom de voormalige Koepelgevangenis. "Parkeergarage De Appelaar hier verderop is vol, dus die auto's komen allemaal bij ons in de wijk parkeren", aldus Steffens. Nu gaat het allemaal nog net, alle bewoners kunnen de auto's wel in de wijk kwijt. Maar hoe moet dat als de nieuwbouwplannen van de gemeente door zullen gaan? Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

"Er komt een bioscoop met zes zalen, waar per zaal honderd mensen in kunnen. Het wordt een onderwijscentrum met daarbij één grote uitgaansgelegenheid, waar moeten al die mensen dan parkeren?", vraagt Steffens zich af. Er komen zo'n honderdvijftig nieuwe parkeerplaatsen en dat is volgens de buurt lang niet voldoende. "Dat gaat zeker schuren. Dat past gewoon niet", aldus Gerrit ten Bruggencate, die ook in de wijk woont. Lage parkeernorm Haarlem, net als veel andere steden, willen graag een lage parkeernorm aanhouden. Dus relatief minder parkeerplek per nieuwbouwwoning. Daardoor kunnen woningen goedkoper gebouwd en verkocht worden en het autogebruik in de stad zal dan ook afnemen. Bovendien maken steeds meer mensen gebruik van deelauto's en wordt reizen met het openbaar vervoer op deze manier nog meer gestimuleerd.

Lees ook Play Haarlem Omwonenden Koepelgevangenis niet blij met hoge flats om geliefd monument

"De gemeente heeft voor deze plannen maar vijftig procent van hun eigen parkeernormen ingevuld", vertelt Steffens. De wijkraad pleit voor een ondergrondse parkeergarage onder de Papentorenvest. "Met vijfhonderd tot duizend parkeerplaatsen." Tot en met half januari was het mogelijk om bezwaar te maken tegen de nieuwbouwplannen en dat hebben de buurtbewoners dan ook gedaan. Ze zullen zich de komende weken laten horen in het stadhuis. Elk nadeel heeft... "Denk een beetje om de bewoners", vraagt Ten Bruggencate aan de Haarlemse politiek. Hij wil wel nog even een kleine nuance toevoegen. "De wijk is niet alleen maar tegen, ik ben bijvoorbeeld blij dat er eindelijk iets gaat gebeuren met het Koepelcomplex. Dat we daar als Haarlemmers en mensen uit de buurt van Haarlem naar de film kunnen gaan en lekker een drankje kunnen drinken."