Omwonenden Koepelgevangenis niet blij met hoge flats om geliefd monument

HAARLEM - De buren van de Koepelgevangenis in Haarlem zijn teleurgesteld over het feit dat er mogelijk studentenflats rondom het monument gebouwd gaan worden. "Ik vind het zonde, want je ziet hem zowat niet meer."

NH Nieuws / Geja Sikma

Drie jaar geleden was de buurt juist blij dat er een nieuw onderwijsbolwerk in de voormalige gevangenis zou komen. De meeste buurtbewoners hadden echter met de aanvang van het plan voor herbestemming niet bedacht dat er zoveel steen bij zou komen. Het wijkje om de voormalige koepelgevangenis heen staat al bekend als één van de meeste versteende gebieden in de stad. Bezwaren Wijkraadvoorzitter Albert Diederik ervaart veel gemor onder de bewoners van de wijk Scheepmakersdijk, ook gisteravond tijdens de informatiebijeekomst over de wijziging van het bestemmingsplan: "Het is wat massaler en groter dan men verwacht had. En dat valt niet helemaal goed in de buurt."

NH Nieuws / Geja Sikma