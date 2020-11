Verbouwing van dak van Haarlemse Koepelgevangenis bijna klaar: "Wordt heel open"

HAARLEM - Na een verbouwing van een half jaar is het dak van de Haarlemse Koepelgevangenis bijna helemaal gerenoveerd. De voormalige strafgevangenis verandert in een bioscoop, hbo-instelling en onderneming. De cellen en balustrades blijven behouden, maar het dak verandert deels in glas. "We willen het licht zo optimaal mogelijk gebruiken." De Koepel hoopt zijn deuren eind 2021 te openen.

Adobe Stock

De verbouwing is in volle gang aan de rand van het centrum van de Spaarnestad. Als het meezit, kan er vanaf volgend schoolseizoen worden begonnen met het geven van college, het ondernemen en genieten van cultuur.

Voorzitter van stichting Panopticon Adriaan Helmig is enthousiast. De stichting die is opgericht om de koepelgevangenis in Haarlem een maatschappelijke bestemming te geven, lijkt aardig op weg zijn doel te bereiken. "Er komt een hbo-instelling in die de licenties probeert rond te krijgen om universiteit te worden." De cellen en balustrades blijven bestaan, maar verder wordt het dak grotendeels opgebouwd met glas. "Zo afgesloten als het was, zo open wordt het straks", zegt Helmig. Tekst loopt door onder de video

Verbouwing koepelgevangenis goed op weg - NH Nieuws

"Ook komen er zes filmzalen onder de grond. Hiervoor moet de hele vloer nog worden uitgegraven." Verbouwing De koepelgevangenis werd gebouwd in 1901 en is een rijksmonument: een gebouw dat door cultuurhistorische waarde van nationaal belang is. In 2015 sloot de gevangenis haar deuren en begonnen veel Haarlemmers te fantaseren over wat gedaan moest worden met het gebouw.

In de jaren daarna verleende De Koepel een maatschappelijke dienst en biedt het onderdak aan vluchtelingen uit voornamelijk Syrië. Tegelijkertijd worden de plannen van stichting Panopticon steeds concreter. Vooral het bouwen van een universiteit staat bovenaan de lijst, iets dat in de stad wordt gemist. Komst universiteit De komst van een hbo-instelling is een goed begin en de universiteit lijkt er mogelijk te komen. Volgens Helmig ligt de verbouwing op koers. "Wij mikken op het vierde kwartaal in 2021."