Hoogste rechter fluit gemeente terug over parkeerplaatsen rond Koepel

De gemeente krijgt twintig weken de tijd om met een betere onderbouwing te komen van die berekening. Of Haarlem moet in die tijd met een ander plan voor parkeren komen. Omwonenden waren naar de hoogste rechter gestapt, omdat zij vrezen voor parkeeroverlast in de wijk wanneer de plannen straks doorgaan voor woningen, een onderwijsinstelling, horeca en een bioscoop in en rond de voormalige gevangenis.

Fiets

De uitspraak van de Raad van State valt zo te lezen dat Haarlem het aantal parkeerplaatsen te laag inschat. Zo onderbouwt de stad niet goed waarom gedacht wordt dat de nieuwe bewoners minder auto's zullen bezitten dan ergens anders. Ook denkt Haarlem dat bioscoopbezoekers vaak op de fiets zullen komen. De Raad van State is daar niet van overtuigd geraakt. Parkeernormen zijn naar beneden bijgesteld, maar een gedegen motivering is daarvoor niet gegeven, aldus de rechters.

Omwonenden die bij de Raad van State klaagden dat zij zonlicht in hun tuinen gaan verliezen als de bouwplannen rond de Koepel doorgaan, hebben geen gelijk gekregen van de Raad van State.

