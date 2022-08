Volle bak bij Haarlem Campus in de Koepel, maar vertraging bij bouw studentenwoningen

Met bijna honderd studenten gaat het onderwijsbolwerk Haarlem Campus in het rijksmonument De Koepel in Haarlem binnenkort van start. En dat is het maximale wat de nieuwe hbo-studie met drie bachelor- en een masteropleiding in dit eerste jaar aankan. De succesvolle start van het onderwijsbolwerk in het voormalige cellencomplex kent één vlekje: de studentenwoningen op het terrein zijn nog niet klaar. Maar er is tijdelijke huisvesting voor de studenten uit heel Nederland en de rest van de wereld gevonden in Hoofddorp.

Maar ook de manier van lesgeven en de interactie met het MKB en andere bedrijven uit Haarlem en de rest van Noord-Holland is volgens de decaan prof. dr. Stijn van der Krogt een reden van de vele aanmeldingen voor de particuliere hogeschool. "De studenten komen heel bewust naar ons toe omdat we ze persoonlijke aandacht geven. Daarmee onderscheiden we ons."

Juist dat de huisvesting voor de studenten uit binnen- en buitenland in Haarlem voor hen wordt geregeld, is volgens Timmerman één van de redenen van de populariteit van de nieuwe studie. Hij is blij dat dat in ieder geval geregeld is. Vanaf januari kunnen de studenten dan verhuizen naar de nieuwbouw rondom De Koepel.

Directeur Timo Timmerman van Haarlem Campus & Global School for Entrepreneurship komt triomfantelijk binnen met dit nieuws. Naast studentenkamers in Hoofddorp, is er ook nog plaats voor een aantal studenten in een studio's van Corendonhotel in Badhoevedorp. "En de bus naar station Haarlem stopt er om de hoek."

Van der Krogt denkt ook dat de samenwerking met Haarlemse bedrijven en organisaties van grote toegevoegde waarde is. "In het tweede jaar gaan ze bij die bedrijven op zoek naar opdrachten om problemen op te lossen." Want dat is het hele idee achter de opleidingen Business Psychology, Creative Media, Digital Transformation Management en Applied Sustainability Management: hoe kan je veranderingen aanbrengen.

Als na vier jaar alle leerjaren op stoom zijn, dan is er voor 600 studenten ruimte op de Haarlem Campus. Hoe dat geluidstechnisch uit zal pakken in de voormalige gevangenis, dat bekend stond om de enorme echo, is nog even spannend. Maar de akoestiek blijkt nu in ieder geval bestand tegen veel studenten. Dat bleek tijdens een experiment voor de zomervakantie toen eindexamenleerlingen mochten studeren in de ruimtes van de school. "En toen werd het gezellig druk, dat vonden ook de bedrijven die hier zitten. Nu vinden we het eigenlijk een beetje stil."

En het gaat volgens Van der Krogt ook om de ethische kant. "Hoe gaan we de wereld beter maken." Zo zijn er gesprekken met de Haarlemse organisatie Stem in de Stad die de belangen behartigt voor daklozen. "We kunnen met onze studenten kijken hoe cursussen voor vrijwilligers opgezet kunnen worden."

Naast de MKB-bedrijven die met Cupola XS samenwerken zijn ook Dura Vermeer en het Spaarne Gasthuis in De Koepel vertegenwoordig. "We zoeken ook contact met Tata Steel bijvoorbeeld", vertelt Timmerman. "Want hoe gaat dat bedrijf zich veranderen ten opzicht van de omgeving? Dat is interessant voor onze studenten om daarover mee te denken."

Stijn van der Krogt en zijn collega Pier Wouda van de bacheloropleiding Creative Media zijn druk bezig hun opleidingen goed op gang te helpen. Voor het eerste semester zijn er genoeg docenten gevonden. "Het is net als bij de rest van het onderwijs in Nederland een uitdaging", vertelt Van der Krogt. "Maar wij hebben als nieuwe opleiding wel een voordeel", vult Wouda aan. "De docenten hoeven nog niet honderd procent zich te wijden aan het onderwijs omdat we nog maar één leerjaar hebben. En we willen juist dat de docenten feeling houden met de praktijk. Dus ze hoeven hun schepen nog niet te verbranden."

Nog wel een streven is om volgend jaar meer Haarlemse studenten aan te trekken, vindt directeur Timmerman. Hij hoopt onder andere via de middelbare scholen die TTO (tweetalig onderwijs, red.) aanbieden, de lokale aanwas te vergroten. Timmerman is zich uiteraard bewust dat dat één van de politieke vraagtekens was, tijdens de discussies over het gunnen van het monumentale gebouw aan Stichting Panopticon dat het onderwijsbolwerk in De Koepel wilde realiseren.

Kosten

Ook de hoge kosten voor het collegegeld voor particulier onderwijs was indertijd een punt van kritiek dat een aantal politieke partijen aandroeg. Dat collegegeld is nu gehalveerd verteld Timmerman. "En voor die 6750 euro per studiejaar krijg je veel lesuren met persoonlijk contact", zegt Van der Krogt. En Timmerman voorziet dat snel de opleiding een heuse 'University College' wordt, als er naast een Liberal Arts studie ook meer masteropleidingen worden aangeboden.

De studenten beginnen op 1 oktober op de Haarlem Campus, een maand later dan de rest van de hogescholen en universiteiten in Nederland. De Haarlem Campus is gelieerd aan de Duitse Hogeschool SRH Heidelberg, waar het studiejaar ook pas per 1 oktober start. "Maar het is volgend jaar wel de bedoeling dat we in de pas gaan lopen met andere Nederlandse hogescholen en universiteiten en dan dus in september starten", vertelt Pier Wouda. Met natuurlijk ook eerst een paar introductiedagen. Het echte studentenleven in Haarlem zullen de studenten pas begin 2023 ervaren, als ze hun intrek nemen in hun Haarlemse kamers.

Kijk hieronder naar de 'sneak-preview'-reportage die NH Nieuws in januari van dit jaar maakte, toen De Koepel na de renovatie eindelijk echt open ging voor de Haarlemmers.