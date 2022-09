Maureen jaar na brand Hoefblad nog altijd niet terug in woning: "Tegenslag na tegenslag"

Het is alweer ruim een jaar geleden dat een heftige brand vier woningen aan het Hoefblad in Zwaag compleet verwoestte. Eind juli zouden de gedupeerden terugkeren, maar asbest gooit alsnog roet in het eten. "Alles zit tegen, we zijn het zat. Het schiet gewoon niet op", vertelt Maureen die vorig jaar haar woning kwijtraakte bij de brand.

Huidige situatie aan het Hoefblad - Maurice Blaauw / NH Nieuws

In oktober vorig jaar begon de verbouwing van de verwoeste woningen aan het Hoefblad in Zwaag. Nieuwhuis Schadeherstel, een aannemer gespecialiseerd in schadeherstel na branden en stormen, nam de klus aan. "We verwachten dat het ongeveer zes maanden gaat duren", vertelde een werknemer toen een maand eerder. "Kerst zal nog te vroeg komen, maar de zomervakantie kunnen de bewoners wel weer in hun eigen woning vieren." Asbest En dat is niet gelukt. Doordat er asbest is aangetroffen, heeft de gemeente de bouwplaats stilgelegd. "Twee maanden geleden is er is asbest gevonden, dus ze kunnen niet verder", verzucht Maureen van Gennep, een van de gedupeerden van de brand. "De zoveelste tegenslag."

Quote "We zien de urgentie in, dat de bewoners zo snel mogelijk weer terug moeten naar hun oude woning" woordvoerder gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn bevestigt aan NH Nieuws dat er in de betonnen vloer asbest is gevonden. "De sloopmelding moet nog ingediend worden, ze wachten nog op goedkeuring van de verzekeraar. Zodra die binnenkomt, wordt de aanvraag zo snel mogelijk afgehandeld", aldus een woordvoerder. Normaal gesproken duurt dat zo'n vier weken, maar de gemeente wil dat binnen vijf dagen doen. "We zien de urgentie in, dat de bewoners zo snel mogelijk weer terug moeten naar hun oude woning." Tegenslagen Maureen baalt dan ook als een stekker. In november zou haar nieuwe keuken komen. "Het zou opnieuw een tegenslag zijn als dat ook nog verzet moet worden. Het is pure onmacht wat je voelt. Alles zit tegen, we zijn het zat. Het schiet gewoon niet op." Ook al vond de brand een jaar geleden plaats, de nasleep zit nog vers in het geheugen. "Ik word al emotioneel als ik eraan terugdenk."

Quote "We incasseren tegenslag na tegenslag, het begint normaal te worden" nancy van der lee, dochter maureen

"We incasseren tegenslag na tegenslag, het begint normaal te worden. Eerst kreeg de aannemer pas na een half jaar groen licht om te beginnen aan de verbouwing. Daarna waren de dakpannen niet leverbaar", vult Nancy van der Lee aan, de dochter van Maureen. In juni hield Nancy nog een crowdfunding die uiteindelijk 1.500 euro opleverde. Van de verzekering ontving Maureen 5.000 euro. "Dat is héél veel geld, we hebben het bedrag verdeeld over de gedupeerden", aldus Nancy, "maar als je een woning opnieuw moet inrichten, is dat ook zo op." Politieonderzoek stopgezet Het onderzoek naar de aangestoken brand en inbraak in een van de verwoeste woningen ligt momenteel stil. Er is nog steeds niemand opgepakt. Dat meldt de politie aan NH Nieuws. "Het (forensisch) onderzoek en alle aandacht in de media hebben niet geleid tot voldoende aanknopingspunten die naar een dader of daders leiden." Dat betekent overigens niet dat het onderzoek definitief op de plank wordt gelegd. "Wel is het zo dat als er een (anonieme) tip of melding binnenkomt met concrete informatie, het onderzoek weer wordt heropend. De gedupeerden zijn hierover geïnformeerd."

Brand aan het Hoefblad in Zwaag



In de nacht van 1 op 2 juni stond een auto in brand aan het Hoefblad in Zwaag. Het vuur sloeg snel over: eerst naar de carport waar de auto onder stond en daarna naar de woningen. Er raakte niemand gewond, maar drie woningen zijn verwoest en één woning moet deels gerenoveerd worden. Een inbreker sloop na de brand één van de woningen binnen en nam onder meer sieraden, kleding en tassen mee.