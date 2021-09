Door brand verwoeste woningen aan Hoefblad in Zwaag binnenkort herbouwd

De door brand verwoeste woningen aan het Hoefblad in Zwaag worden volgende maand opnieuw opgebouwd. Voor de bouwvak is het puin grotendeels geruimd, waardoor nu alleen nog de geraamtes staan van drie woningen. De politie vermoedt dat de brand, die begin juni plaatsvond, is aangestoken. Daags na de brand werd ingebroken in één van de woningen. De dader(s) zijn nog niet in beeld, de politie doet nog steeds onderzoek.

De woningen zijn klaar om opnieuw opgebouwd te worden. - NH Nieuws

Buurtbewoners vertellen dat er voor de bouwvak is begonnen aan de sloop van de woningen. Wat vandaag te zien is, zijn de geraamtes en een deel van de voor- en achterkant van de woningen. Een aannemer gespecialiseerd in schadeherstel na onder meer branden en stormen, bouwt de woningen opnieuw op. Vanaf oktober (week 40) gaat de eerste schop weer in de grond. "We verwachten dat het ongeveer zes maanden gaat duren", vertelt één van de mannen die vandaag op de bouwplaats was. "Het zal nog geen kerst in het nieuwe huis worden, maar de zomervakantie kunnen de bewoners weer in hun eigen huis vieren."

NH Nieuws

De politie gaat uit van brandstichting maar heeft nog geen verdachte op het spoor. "Het onderzoek naar de brand en de insluiping zijn nog steeds gaande", laat een politiewoordvoerder weten. "We delen daarom op dit moment geen inhoudelijke informatie hierover zoals hoe de brand precies is ontstaan."

Brand aan het Hoefblad in Zwaag

In de nacht van 1 op 2 juni stond een auto in brand aan het Hoefblad in Zwaag. Het vuur sloeg snel over: eerst naar de carport waar de auto onder stond en daarna naar de woningen. Er raakte niemand gewond, maar drie woningen zijn verwoest en één woning moet deels gerenoveerd worden. Een inbreker sloop daags na de brand één van de woningen binnen en nam onder meer sieraden met emotionele waarde mee.

Eind juni verspreidde de politie videobeelden van een man, die vlak voor de grote brand was gezien bij het Hoefblad. Deze persoon is echter nog niet gevonden. De politie hoopt dat de man die nacht meer gezien heeft en is daarom nog steeds op zoek naar hem. "Ik weet zeker dat de brand is aangestoken", zegt buurtbewoner Maureen van Gennep. "Ik heb wel vijf garages gebeld om na te vragen of een dieselauto zomaar in brand kan vliegen, maar dat kan niet." Mentale en fysieke nasleep Van Gennep woont tijdelijk in een andere woning aan Het Hoefblad. Ze heeft nog altijd last van de nasleep van de brand. Ze is gespannen, waardoor haar reuma is verergerd, vertelt ze vandaag. Omdat ze nu om de hoek woont, houdt Maureen de bouw van haar nieuwe woning nauwlettend in de gaten. "Ik heb de nieuwe meubels al besteld." Samen met haar dochter Nancy deed Maureen van Gennep eind juni haar verhaal in onderstaande reportage.

Maureen en Nancy vertellen over de brand. - NH Nieuws