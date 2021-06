Huis van Zwaagse Saukat getroffen door brand: "Waar moet ik nu slapen?"

"Het gaat redelijk. Nu wel, maar in het begin niet", vertelt Saukat Joemratie. Hij woont in één van de getroffen huizen van de brand in Zwaag. Net voor 02.00 uur brak aan het Hoefblad in Zwaag een autobrand uit , die oversloeg naar de carport en toen naar meerdere huizen.

Toen de brand uitbrak, lagen Saukat en zijn vrouw in diepe slaap. "Ik werd door de buurman gebeld, hij zei 'ga uit het huis, er is brand bij de buren'. Ik rook niks, dus ik doe het raam open en zie ook niks. Daarna zag ik vlammen komen uit de achtertuin. Ik zei tegen mijn vrouw 'kom, we moeten er gelijk uit'."

Buiten stonden veel buren. "Ik kwam de voordeur uit en de hitte kwam op me af. Het derde huis naast mij stond in brand, en de vlammen kwamen helemaal omhoog", vertelt Saukat aan NH Nieuws-verslaggever Arend de Geus. "Ik hoopte dat de brand mijn huis niet zou bereiken, maar na een halfuurtje stond mijn dak in lichterlaaie. De helft van het huis is verbrand, vanaf het dak. Er is veel brand- en waterschade. Maar mijn buren zijn hun hele huis verloren, dat vind ik heel jammer voor ze."

"Waar moet ik nu slapen?"

Saukat is, net als de andere getroffen bewoners samen met zijn vrouw opgevangen in het Van der Valk hotel in Hoorn. "Waar moet ik nu slapen? Vanavond mogen we hier slapen, morgen moet ik een woning zoeken." Mogelijk kunnen hij en zijn vrouw bij hun kinderen of andere familieleden terecht. "Zo niet, moeten we een hotel boeken. Er zit niks anders op."

In alle haast om het huis uit te komen, namen Saukat en zijn vrouw in eerste instantie niets mee. "We waren al buiten, en toen gingen we terug. Mijn vrouw kwam op het idee om belangrijke papieren uit het huis te halen. We namen een enorm risico en het mocht eigenlijk niet, maar we waren slechts een paar minuten binnen." Daarna stond de buurt met elkaar buiten, tot de getroffenen rond 04.30 uur naar het Van der Valk Hotel gebracht werden. Vanmiddag mogen ze wat spullen ophalen bij het huis.

