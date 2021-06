Autobrand slaat over naar woningen, meerdere huizen volledig uitgebrand

De autobrand die vannacht rond 02.30 uur uitbrak aan het Hoefblad in Zwaag is onder controle. Wel kan het nablussen nog tot in de middag duren, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. De auto stond onder een carport, en de brand sloeg snel over van de auto naar de carport en toen naar meerdere huizen.