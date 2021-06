Maureen krijgt weer eigen plek na verwoestende brand: "Ik wilde dichtbij blijven"

Met een lach en een traan verwerkt Maureen van Gennep de traumatische gebeurtenis van begin deze maand. Een brand verwoestte haar huis en drie andere woningen aan het Hoefblad in Zwaag. Onlangs kreeg Maureen de sleutels van een tijdelijke woning, notabene in dezelfde straat. "Ik wilde dichtbij blijven, omdat ik dan iedere dag kan kijken hoe het erbij staat als eraan gewerkt gaat worden."

Nancy van der Lee en haar moeder Maureen van Gennep bij de nieuwe woning. - NH Nieuws

De brand breekt in de nacht van 1 op 2 juni uit bij een auto die geparkeerd staat onder een carport. Het vuur grijpt snel om zich heen en slaat over op de rij van acht woningen. Alle bewoners komen ongedeerd naar buiten, maar vier woningen zijn onbewoonbaar geworden. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Deze week riep de politie een specifieke getuige op zich te melden. Kort na de brand slaan één of meerdere inbrekers toe in de straat. Er verdwijnen sieraden, tassen en schoenen uit één van de vier verwoeste woningen. De inbreker(s) zijn nog niet aangehouden door de politie. Veertig jaar Maureen van Gennep woont sinds de oplevering van de woningen - zo'n veertig jaar geleden - op het Hoefblad. Danscertificaten, fotoboeken, kleding: Maureen is veel tastbare herinneringen kwijtgeraakt tijdens de brand. Hoewel haar woning onbewoonbaar is, mocht ze al snel na de brand weer naar binnen. De dakpannen liggen in de hal en het plafond is deels naar beneden gekomen. Het is een 'ravage', zo vertelt ze. "Dan zit je in de slaapkamer, alles is drijf- en drijfnat. Dan zit je te mijmeren, al je herinneringen zijn weg." Artikel gaat verder onder de video.

Maureen en Nancy vertellen over de brand. - NH Nieuws

Nancy van der Lee, de dochter van Maureen, startte een inzamelingsactie voor haar moeder en de drie buren die ook al hun spullen zijn verloren. Van de verzekering ontving Maureen 5.000 euro. "Dat is heel veel geld", zegt haar dochter Nancy, "maar als je een huis moet inrichten is dat ook zo op." Nancy wil voor de bewoners van de vier verwoeste huizen 30.000 euro ophalen. Maureen heeft gezien hoe de woningen veertig jaar geleden werden gebouwd. "We gingen er iedere keer naartoe om foto's te maken, hierachter was toen alleen nog weiland", vertelt ze. Dat fotoboek heeft de brand overleefd. Ook als de woningen straks opnieuw gebouwd worden zal Maureen dat nauwlettend volgen. "Ik verwerk het door iedere dag te gaan kijken. Sommige mensen kunnen dat niet, maar ik kijk er graag naar." Artikel gaat verder onder de video.

Nancy vertelt over de inzamelingsactie. - NH Nieuws

Vanuit stichting Calamitijdelijk kreeg Maureen een woning toegewezen, nota bene in dezelfde straat. Een aantal foto's op canvas die de brand doorstonden, hangen daar weer aan de wand. Maar een thuis, dat zal het voor Maureen niet worden. "114 is mijn thuis, daar heb ik veertig jaar gewoond. Daar blijf ik nog veertig jaar wonen, als dat mij gegeven is. Dit is gewoon een willekeurige woning." Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek nog loopt. Er is nog niemand aangehouden, ook de specifieke getuige die de politie zoekt heeft zich nog niet gemeld.