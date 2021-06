Wie is de man die vlak voor de grote brand in Zwaag op camera is vastgelegd?

De politie is in verband met het onderzoek naar de brand op het Hoefblad in Zwaag op zoek naar een man. Hij is door een beveiligingscamera gefilmd rond het tijdstip dat de brand uitbrak. Deze man is mogelijk getuige of betrokken bij de brand.

Man op camera tijdens uitbraak brand in Zwaag

De brand ontstond in de nacht van 1 op 2 juni om ongeveer 01.55 in een geparkeerde auto en sloeg over op de naastgelegen woningen. Meerdere huizen raakten beschadigd, waarvan vier zo erg dat deze onbewoonbaar zijn verklaard. Niemand raakte gewond. Aangestoken Volgens de politie is de brand vermoedelijk aangestoken. Volgens de zoon van een van de bewoners, Saukat Joemrati, zouden buren voorafgaand aan de brand geluiden hebben gehoord. "Zij hoorden jongeren zeggen: 'het gaat mis.' Dat is misschien een indicatie dat het is aangestoken?", zo vertelt Joemrati aan NH Nieuws. "Maar we weten niet waarom. Het zijn allemaal hartstikke lieve mensen." Inbraak De politie zoekt getuigen in deze zaak. Ook is er na de brand in een van de getroffen woningen ingebroken. De inbraak wordt door de politie onderzocht.