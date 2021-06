Autobrand die oversloeg naar woningen in Zwaag vermoedelijk aangestoken

De autobrand aan het Hoefblad in Zwaag is vermoedelijk aangestoken, dat zegt de politie. Door de brand , die net voor 02.00 uur 's nachts uitbrak, raakten meerdere huizen beschadigd.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat het mogelijk om brandstichting gaat. "Wij hebben dat vermoeden, maar forensisch onderzoek moet dat nog bevestigen. Verder is er nog niet veel bekend, daarom roepen we getuigen op zich te melden met welke informatie dan ook."

Meerdere huizen raakten beschadigd door de brand, die ontstond in een auto in een carport. Voor de Zwaagse Saukat is het onzeker of hij nog naar huis kan. "Dit is een heel zwaar delict, dus wij zullen alles in het werk stellen om dit tot de bodem uit te zoeken." De bewoner van het huis waar de auto stond, heeft aangifte gedaan.

Schade aan huizen

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn er vier huizen dusdanig beschadigd dat ze niet meer bewoonbaar zijn. "De andere vier huizen in het blok hebben wel schade aan de buitenzijde, maar de bewoners daarvan kunnen waarschijnlijk in de loop van de dag terug naar huis."

Er zijn geen gewonden gevallen, de bewoners van de omliggende huizen konden op tijd hun woning verlaten. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in het Van der Valk hotel in Hoorn.