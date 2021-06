Inzamelingsactie voor gedupeerden brand Zwaag: "Mijn moeder heeft niets meer"

Familie van de getroffen bewoners van de verwoestende brand in Zwaag is een inzamelingsactie voor ze gestart. Woensdagnacht raakten door de brand meerdere woningen aan het Hoefblad onbewoonbaar, ook het huis van de moeder van Nancy, die de inzamelingsactie is begonnen. "Mijn moeder heeft helemaal niets meer, alles is verwoest."

NH Nieuws

De woning van haar moeder is onbewoonbaar verklaard, ook is de auto van haar moeder total loss, zegt Nancy van der Lee geëmotioneerd. "Mijn moeder is totaal van slag en heeft nachtmerries. Ook ik heb vannacht geen oog dichtgedaan. Het is mijn geboortehuis. Mijn hele leven heb ik daar gewoond en werkelijk alles, maar dan ook alles, is weg." De brand begon woensdagnacht bij een auto die onder een carport stond geparkeerd. Vervolgens sloeg het vuur over op de woningen. Meerdere huizen raakten beschadigd, waarvan vier zodanig dat deze onbewoonbaar zijn verklaard. Niemand raakte gewond. De autobrand is vermoedelijk aangestoken, liet de politie eerder weten. Crowdfunding De zolder en de eerste verdieping van de woning van de moeder van Nancy zijn totaal verwoest. Ook is er een stuk plafond naar beneden gekomen. "Alles is nat en vies en met roet." Om het leed voor haar moeder en ook de andere getroffen bewoners te verzachten, is Nancy een inzamelingsactie begonnen. In totaal hoopt ze 30.000 euro op te halen. "Het is hartverwarmend om te zien dat er ook vreemden geld willen doneren." Ook de burgemeester reageerde geschokt op de brand:

Burgemeester Jan Nieuwenburg over de brand aan het Hoefblad. - NH Nieuws