Inbraak in door brand getroffen woning Zwaag: "Het is net een boze droom"

De woning van Annette de la Fosse en haar gezin is na de brand in Zwaag onbewoonbaar geworden. Eén of meerdere inbrekers zagen daardoor echter de kans om de overgebleven spullen, zoals sieraden, handtassen en schoenen, uit het huis mee te nemen. "Het is net een boze droom", vertelt Annette.

In de nacht van 2 juni net voor 02.00 uur brak er brand uit in een auto aan het Hoefblad in Zwaag. De auto stond in een carport en sloeg over op meerdere woningen. De politiewoordvoerder bevestigde eerder aan NH Nieuws dat het vermoedelijk om brandstichting gaat: "Wij hebben dat vermoeden, maar forensisch onderzoek moet dat nog bevestigen. Verder is er nog niet veel bekend, daarom roepen we getuigen op zich te melden met welke informatie dan ook."

Op dit moment zit Annette met haar gezin tijdelijk in een vakantiehuisje in Wijdenes. Toen zij hoorde van de inbraak geloofde zij het eerst niet. "De moed zakte mij echt in de schoenen. Dat er na de brand meteen geroofd wordt, is niet te bevatten."

Elektrische apparatuur was voor de inbraak al uit het huis gehaald door een bedrijf. Op het moment dat de woning veilig genoeg was voor het gezin om naar binnen te gaan, wilden de zoon en dochter van Annette een aantal spullen halen. "Het bleek dat er spullen weg waren. Dit waren bijvoorbeeld handtassen, schoenen en sieraden", vertelt Annette. Een sieraad waar zij over vertelt heeft emotionele waarden. "Er zat een ketting bij van mijn overleden vader. Ik vind het heel erg dat die ketting en de andere spullen, zijn gestolen. Hoe ziek ben je als je dat doet?"

Verdachte

"Het huis van de buren naast ons was niet zo erg beschadigd door de brand als onze woning. Daar waren de ramen dan ook dichtgetimmerd. Bij ons was dat niet zo. De inbreker kon over het hek klimmen en zo makkelijk in de woning komen." Een inbreker staat op een camera van de buren.

Eind volgende week mag het gezin van Annette verblijven in een woonhuis in Hoorn. "Daar mogen wij blijven tot ons eigen huis klaar is. Het is fijn dat we dan even een vaste rustplek hebben. Ik hoop dat ze de daders van de brand en de inbraak snel pakken."

Buren schieten te hulp

Een ander slachtoffer van de woningbrand is Maureen van Gennep. Voor haar is er nog geen woning gevonden. De tussentijd mag ze doorbrengen bij bevriende buren om de hoek. Daar is ze erg dankbaar voor.

