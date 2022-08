OM zegt steeds meer zicht te hebben op bende bloederige overval in Noord-Scharwoude

Alle drie zouden ze ook al betrokken zijn bij de fatale overval op Berkhouter Sjaak Groot . De 72-jarige man werd een maand voor de beroving in Noord-Scharwoude in zijn huis doodgeschoten na een worsteling met overvallers. Volgens het Openbaar Ministerie maken ze onderdeel uit van een bende die in wisselende samenstellingen op rooftocht trok tussen Heerhugowaard en Hoorn.

Tot nu waren er twee verdachten. Eén van hen, de 38-jarige Rotterdammer Ruviëni M. moest voorkomen tijdens een pro forma (tussentijdse) zitting. Volgens de officier van justitie is op camerabeelden zijn auto te zien en werd die bestuurd door zijn vriendin. Daarnaast zouden hun telefoons op het moment van de overval in de buurt te zijn geweest. De 39-jarige Rotterdamse is daarmee de derde verdachte.

Man vlucht bloedend de straat op

Terug naar 22 juli 2021. Vijf personen met bivakmutsen dringen een huis binnen in Noord-Scharwoude. Het is 4.00 uur 's nachts. De bewoner wordt bedreigd en vastgebonden. Daarna gaan ze naar een andere woning. Binnen wordt twee keer geschoten op een man die onder meer in zijn borst wordt geraakt. Bloedend vlucht hij de straat op, waar hij niet veel later in elkaar zakt. Wonderwel overleeft de man het.

De overvallers gaan er met een autosleutel vandoor en een portemonnee met daarin een onbekend geldbedrag. Volgens het Openbaar Ministerie werd tussen de verdachten ook berichten heen en weer gestuurd die gerelateerd zouden zijn aan de overval.

'Er is niks tegen mij'

Maar volgens verdachte Ruviëni M. is dat onzin. "Als je hoort wat de officier van justitie zegt, dan is er gewoon niks tegen mij. Ik zit al negen maanden vast en wil graag naar huis. En als je wat tegen iemand zegt, betekent dat niet dat je wat gedaan hebt of erbij bent geweest", zei hij.

Ook zijn advocaat Robert Polderman wees erop dat er geen bewijs is. "Mijn cliënt is niet herkend op beelden, er is niet over hem verklaard." Hetzelfde geldt volgens de advocaat voor de fatale overval op Berkhouter Sjaak Groot die werd doodgeschoten tijdens een overval. "Er is geen enkel bewijs dat mijn cliënt binnen of zelfs in de buurt is geweest."

Langer in voorarrest

Toch was er volgens de rechters genoeg reden om Ruviëni M. langer in voorarrest te houden. De zaak gaat verder op 8 november. Dan volgt een regiezitting voor alle zeven verdachten, en komt het Openbaar Ministerie ook met een overzicht wie van welke overval of overvallen wordt verdacht.