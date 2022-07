Motorbende-kopstuk niet langer verdacht van dodenlijst Zaans gevangenispersoneel

Crimineel Lysander de R. wordt niet meer verdacht van het maken van een dodenlijst in de gevangenis van Zaanstad. Vorig jaar werd daar een briefje met namen van personeelsleden gevonden. Het kopstuk van motorbende Hardliners werd toen in allerijl overgeplaatst. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen bewijs gevonden voor zijn betrokkenheid - mogelijk wil hij dan ook terug naar de Zaanbajes.

De R. werd daarom overgeplaatst naar een andere bajes en kreeg inperkende maatregelen opgelegd. Het Openbaar Ministerie startte een onderzoek. "Het onderzoek naar een aangetroffen briefje is afgerond", laat een woordvoerder van het OM nu weten.

Dat laten de advocaat van Lysander De R. en het OM weten aan NH Nieuws. De voormalig leider van de Haarlemse Hells Angels zit sinds 2019 een gevangenisstraf uit van negen jaar . In augustus 2021 bleek dat hij binnen de gevangenis een soort machtspositie had .

Overgeplaatste Lysander de R. had 'de bajes volledig in zijn zak'

Er blijkt onvoldoende wettig en overtuigend bewijs te zijn gevonden om de Haarlemmer te kunnen vervolgen. Ook meldt het OM dat er, naast Lysander de R., in het onderzoek meerdere mensen zijn aangemerkt als verdachte. Om wie het nog meer gaat is niet duidelijk.

Strikter regime

De advocaat van De R. reageert tegen NH Nieuws: "Mijn cliënt heeft helemaal niets te maken met liquidaties of voorbereidingen daartoe. Fijn dat dit dan ook naar het Rijk der Fabelen is verwezen."

Op dit moment zit zijn cliënt gedetineerd in Leeuwarden, volgens Kint ook in een strikter regime. De advocaat laat weten zich 'te beraden' op eventuele juridische stappen: mogelijk wil De R. terug naar de gevangenis in Zaanstad.

Explosies Westerkoog

De Haarlemmer wordt wel nog verdacht van betrokkenheid bij de intimidaties en explosies in een woonwijk in Koog aan de Zaan tussen februari en augustus vorig jaar. Auto's van niets nietsvermoedende buurtbewoners brandden af. De R. zou deze acties mogelijks vanuit zijn cel in Zaanstad hebben aangestuurd.

Andere leden van zijn motorbende Hardliners worden door het Openbaar Ministerie met de uitvoering in verband gebracht. Inmiddels zijn die mannen allen op vrije voeten gesteld. Het onderzoek naar de incidenten is afgerond, laat het OM Nu weten, maar er is nog geen zicht op een inhoudelijke behandeling van de zaak.