MC Hardliners-baas De R. overgeplaatst 'vanwege intimidatie' in Zaanse gevangenis

Voorman van motorbende MC Hardliners Lysander de R. (39) is gisteravond halsoverkop vanuit de gevangenis van Zaanstad overgeplaatst naar een andere gevangenis.

Dat bevestigt De R.'s advocaat Remco Kint tegenover NH Nieuws, al weet hij niet in welke gevangenis de Haarlemmer nu wordt vastgehouden. Kint zegt nog geen contact met De R. te hebben gehad, maar hoopt hem later vandaag te spreken.

De R. is overgeplaatst nadat medewerkers van de Zaanse gevangenis bij De Telegraaf alarm hadden geslagen over de machtspositie die De R. in de gevangenis zou hebben. De voormalig voorzitter van het Haarlemse chapter van de Hells Angels zit sinds 2018 een celstraf van negen jaar uit voor het aansturen van een criminele organisatie, afpersing, brandstichting, wapenbezit en geweld.