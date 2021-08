Overgeplaatste Lysander de R. had 'de bajes volledig in zijn zak'

Bedreiging, intimidaties en onder controles uitkomen: de halsoverkop overgeplaatste Lysander de R. (39), baas van motorbende MC Hardliners, werd door velen gevreesd in de gevangenis van Zaanstad. Hij zou er een schrikbewind voeren, zegt Telegraaf-verslaggever Mick van Wely.

Van Wely baseert zich op verhalen van personeelsleden en gedetineerden van de gevangenis van Zaanstad. "Het is echt gewoon een hele gevaarlijke man, die weinig bewegingsvrijheid moet hebben zolang hij vastzit." Dat was in Zaanstad niet het geval, zo bleek uit de verhalen die De Telegraaf vanochtend publiceerde. De kern van het probleem is volgens Van Wely dat Lysander de R. voorzitter is van een gedetineerdencommissie. "Hij heeft daardoor veel aanzien en macht. Op zich is dat helemaal niet erg als je dat hebt bereikt, maar het is een gevaarlijke man voor wie veel vrees is. Hij intimideert personeelsleden en medegedetineerden." Ook kan De R. door zijn functie op veel plekken in de gevangenis komen. "Ook op plekken waar hij eigenlijk niet zou moeten komen. Er zijn bijvoorbeeld gegevens van personeelsleden uitgelekt die daar werken. Ze vermoeden dat hij daar ook wat mee heeft te maken."

Quote "De R. heeft een soort tic dat hij iedereen die 'm passeert een por in de rug geeft, aan de oren trekt of een klap op z'n hoofd geeft" Mick van Wely, verslaggever Telegraaf

Door zijn positie komt De R. bovendien ook makkelijk onder controles uit. "Bijvoorbeeld om op z'n cel te kijken of hij telefoons heeft. Dat weet hij volgens personeelsleden heel simpel te omzeilen door een telefoon neer te leggen in een cel van iemand anders. En omdat hij die bewegingsvrijheid heeft, kan hij dat heel makkelijk doen en kan hij dus ook voorkomen dat gesprekken worden afgeluisterd." Klachten Concluderend uit de gesprekken met personeelsleden en gedetineerden maakt Van Wely op dat De R. de gevangenis 'volledig in zijn zak' heeft. "Dat hij rondloopt in de gevangenis en dat hij een soort van tic heeft dat hij iedereen die 'm passeert een por in de rug geeft, aan de oren trekt of een klap op z'n hoofd geeft", zegt de verslaggever over de intimiderende sfeer rond de baas van de motorbende. "Er worden wel klachten over ingediend, maar dan gebeurt er weinig mee, of het wordt niet onderzocht. De gevangenis in Zaanstad ligt al langer onder vuur. Er zijn echt hele hardwerkende personeelsleden die hartstikke hard hun best doen. Dat geloof ik, maar er is ook een hele hoop mis", zegt Van Wely. Telegraaf-verslaggever Mick van Wely legt uit hoe Lysander de R. een 'schrikbewind' uitvoert in de gevangenis:

Mick van Wely over Lysander de R. - NH Nieuws

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft aangegeven dat er een groot aantal incidenten wordt onderzocht en de zorgen van het personeel serieus te nemen. Naar aanleiding van de signalen van de gevangenismedewerkers over de machtspositie van De R., is hij halsoverkop overgeplaatst naar een andere gevangenis. De R. zit een gevangenisstraf van negen jaar uit, omdat hij kopstuk was van het Haarlemse Hells Angels-chapter. Vanuit de gevangenis zette hij vervolgens in 2019 een nieuwe motorclub op, MC Hardliners. In oktober 2019 zou de club al zo'n honderd leden hebben gehad, verdeeld over negen chapters in onder meer Amsterdam, Haarlem, Beverwijk, Alkmaar, Hoofddorp en Hoorn.