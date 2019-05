Ex-president Hells Angels Haarlem begint motorclub vanuit cel

HAARLEM - De veroordeelde ex-president van de Hell's Angels in Haarlem is vanuit de gevangenis met een nieuwe motorclub begonnen. Deze gaat 'ergens in Noord-Holland' zijn clubhuis krijgen.

De advocaat van deze Haarlemmer Lysander de R. bevestigt dit aan NH Nieuws naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.

De motorclub heet MC Hardliners. "We laten ons niet ontmoedigen door de overheid en gaan gewoon verder", zegt de ex-voorman tegen de ochtendkrant. Lysander heeft contact opgenomen met De Telegraaf om dit nieuws bekend te maken. Dit omdat morgen een uitspraak wordt verwacht over het verbieden van motorclubs in heel Nederland.

Hij zit nog een straf uit van negen jaar. Lysander in de krant: "Ik laat me niet vastzetten of muilkorven. Ik ga verder met mijn passie." Zijn kompaan, Frank L. uit Alkmaar, zit zijn straf van 5 jaar uit en heeft zich ook gemeld als lid van de Hardliners.

De Hardliners gaan ergens in Noord-Holland een clubhuis oprichten. De ex-Hells Angel wil niet zeggen waar dat is.