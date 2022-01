Wéér Zaans lid van motorbende Hardliners gearresteerd voor branden Koog aan de Zaan

Een Zaandammer (35) is vanmorgen als zesde verdachte gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de aanslagen in Koog aan de Zaan. Volgens de politie is hij lid van motorbende Hardliners. Maandag bleek dat het Openbaar Ministerie vermoedt dat explosies in opdracht waren van Hardliners-baas Lysander de R. , die in detentie zit.

De aanslagen zouden zijn gericht op een bewoner van een hoekhuis in de wijk Westerkoog: die zou op deze manier onder druk zijn gezet om een valse verklaring af te leggen in een ander (onbekend) onderzoek.

De intimidaties aan 't Kuipersveld waren in de periode van januari 2021 tot in augustus: autobranden, vuurwerk en een verdacht pakketje zorgden voor grote onrust in de wijk. Ook onschuldige buurtbewoners waren de dupe van de aanslagen.

Criminele organisatie

Het huis van de opgepakte Zaandammer is doorzocht. Hij wordt verdacht van brandstichting en lidmaatschap van een criminele organisatie, en wel de groep die de aanslagen in Koog aan de Zaan zou hebben gepleegd. Het merendeel van deze verdachten is lid van de Hardliners.

Een andere verdachte Diemenaar Andry S. (32) moest maandag voorkomen in een tussentijdse zitting: hij zou lid van van de chapter Zaandam. Ook bleek toen dat het OM denkt dat oprichter van motorbende Hardliners Lysander de R. vermoedelijk achter de incidenten zit. Hij zou dit dan hebben moeten aangestuurd vanuit de gevangenis van Zaanstad, want daar zat hij in die periode gedetineerd. Inmiddels is hij overgeplaatst en zit hij in Leeuwarden in de cel.

Mogelijk meer arrestaties

Hoe het OM erbij komt dat De R. opdrachtgever is voor de intimidaties, is niet helemaal duidelijk: in het huidige onderzoeksdossier naar Koog aan de Zaan zou niets staan over zijn betrokkenheid. Wel is hij als getuige gehoord. De politie geeft aan dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Maandag moet een Horinese verdachte in de zaak voorkomen tijdens een pro-formazitting. Hier wordt beslist of de voorlopige hechtenis van de man wordt verlengd.