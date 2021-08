Advocaat Lysander de R. overweegt aanklacht tegen RTL na publicatie over 'dodenlijst'

De advocaat van de veroordeelde leider van de Haarlemse Hells Angels Lysander de R. overweegt om naar de rechter te stappen. In de gevangenis in Zaanstad zou volgens RTL Nieuws een dodenlijst zijn opgedoken met daarop namen van medewerkers van de gevangenis. Ook zou hij naar Extra Beveiligde Inrichting (EBI) Vught zijn overgeplaatst. "Waanzin. Een broodje aap-verhaal."

Dat zegt de advocaat van Lysander de R., Remco Kint tegen, NH Nieuws. Hij is furieus en overweegt juridische stappen tegen RTL Nieuws vanwege het melden van foutieve informatie over zijn cliënt. Meerdere bronnen binnen Justitieel Complex Zaanstad zouden tegen RTL Nieuws hebben verteld over een dodenlijst met namen van medewerkers, die in handen was van Lysander de R. Hij was de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege zijn rol binnen motorbende Hardliners: vanuit PI Zaanstad zou hij leden hebben aangestuurd, maar hij zou ook een machtspositie hebben gehad op zijn afdeling in de gevangenis en personeel hebben geïntimideerd. "Ik heb Lysander net gesproken en het is niet waar. Ik spreek hem morgen uitgebreid, maar die bronnen van RTL Nieuws kloppen van geen kant", aldus Kint. Ook zou volgens die bronnen Lysander de R. inmiddels in de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught zitten.

Inmiddels heeft RTL die passage verwijderd, maar Kint zegt dat ook dat niet waar is: zijn cliënt zit nog steeds in Krimpen aan den IJssel, waarheen hij kortgeleden is overgeplaatst vanuit Zaanstad. De R. zit een gevangenisstraf van negen jaar uit, omdat hij kopstuk was van het Haarlemse Hells Angels-chapter. Vanuit de gevangenis zette hij vervolgens in 2019 een nieuwe motorclub op, MC Hardliners. Verschillende leden van de clubs moesten afgelopen jaar voor de rechter komen voor onder meer afpersing. Medewerker gevangenis Volgens een medewerker van de gevangenis in Zaanstad is er pasgeleden een check geweest van de post van leden van de gedetineerdencommissie (gedeco) waar Lysander de R. ook lid van was. Mogelijk zou er toen iets gevonden zijn tussen de post van De R. Er zouden wel vaker namenlijstjes rondgaan in de gevangenis. "Bijvoorbeeld een top tien kutbewaarders. Ik sta er zelf ook weleens op", aldus de medewerker (zijn naam is bekend bij de redactie). Er gingen volgens hem wel geruchten onder personeel dat er een dergelijke lijst was, maar daar werd 'intern heel erg geheimzinnig over gedaan'. Dienst Justitiële Inlichtingen (verantwoordelijk voor alle gevangenissen in Nederland) wil tegen NH Nieuws niet reageren. Volgens hen ligt de woordvoering bij de politie, maar ook zij weigeren vragen te beantwoorden. Er zou op dit moment wel een onderzoek lopen naar de gang van zaken bij PI Zaanstad. Het Openbaar Ministerie, die volgens RTL Nieuws de vermeende dodenlijst zou onderzoeken, is ook om een reactie gevraagd.

Vakbond justitie Bij de vakbond voor medewerkers van justitie zijn signalen binnengekomen van medewerkers die zich zorgen maken over een dodenlijst. Een woordvoerder van vakbond FNV zegt tegen NH Nieuws dat de zorgen die zij hebben geuit in het artikel voortkomen uit de vragen die RTL Nieuws stelde over de dodenlijst. Daarop hebben zij de directie van de gevangenis gevraagd om duidelijkheid, en contact gelegd met personeel.