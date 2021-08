Loeks auto al twee keer uitgebrand in reeks autobranden Koog aan de Zaan

"Vannacht om 2.30 uur werden we opgeschrikt door een plof, vanuit de slaapkamer zagen we weer huizenhoge vlammen", vertelt de 87-jarige Loek Libert, bewoner aan Kuipersveld in Koog aan de Zaan. Het is al de tweede keer dat zijn auto in vlammen opgaat en al de zevende auto in de buurt. Buurtbewoners maken zich grote zorgen.

Op 21 juni zag Loek Libert zijn eigen auto in vlammen opgaan en nu is ook de auto die hij tijdelijk had geleend uitgebrand. "Het is een auto die ik heb mogen lenen van een oud-collega die momenteel zelf ernstig ziek is." Hij mocht hem lenen na de vorige brand. "Hij zei 'Loek, jij zit in de problemen, mijn auto kan je gebruiken.' Daar was ik erg blij mee."

Libert en zijn echtgenote hebben echt een auto nodig. Verslagen kijkt hij naar wat er van over is. "Het is heel treurig. Het is echt om te huilen. Hoe ga ik het aan die man vertellen?"

Camera's

Het is de zevende auto die is uitgebrand. Buurtbewoners vermoeden dat de acties gericht zijn tegen een specifiek gezin uit de buurt. Eerder waren er ook al verschillende explosies in de buurt. Op 9 juli plaatste de gemeente verschillende camera's in de straten rondom de woning, vanwege 'meerdere incidenten'. Het lijkt nog niet veel te helpen, sindsdien ging er een vuurwerkbom af en brandde er weer een auto uit.

"De hele buurt is weer in rep en roer", zegt Libert. Hij is blij dat er vannacht ook iemand is aangehouden. "Dat zal misschien een klein beetje troost zijn en we hopen dat het dan over is."