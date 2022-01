'Veroordeeld motorbendekopstuk Lysander de R. is opdrachtgever explosies en branden Koog aan de Zaan'

Oprichter van motorbende Hardliners Lysander de R. zit volgens het Openbaar Ministerie zeer waarschijnlijk achter het tiental incidenten zoals explosies en brandstichting vorig jaar in een woonwijk in Koog aan de Zaan. Hij zou bendeleden vanuit de gevangenis opdracht hebben gegeven om een bewoner van de geteisterde woning onder druk te zetten een valse verklaring af te leggen.

"Het doet veel met ons", aldus een getroffen buurman in tranen voor de camera van NH Nieuws. "Mijn echtgenote heeft ernstig hartfalen en al een paar keer een hartinfarct gehad. Ze heeft het heel, heel slecht." Al die tijd is het voor de buurt onduidelijk waaróm deze familie wordt geïntimideerd, tot nu.

Het begint daar allemaal op 31 januari 2021: een verdacht pakketje wordt neergelegd voor de deur van een hoekhuis aan de Kuipersveld. Het blijkt geen bom te zijn, maar toch zit de schrik in de buurt er goed in.

Het idee van het Openbaar Ministerie is namelijk dat één van de bewoners van het hoekhuis op deze manier onder druk is gezet om in een ander onderzoek te liegen bij de rechter. Dit zou waarschijnlijk in opdracht zijn geweest van Lysander de R., die op dit moment een gevangenisstraf uitzit van negen jaar voor onder meer mishandeling en afpersing. Om welk ander onderzoek dit gaat, is niet duidelijk.

De Diemense motorhandelaar Andry S. zou in elk geval betrokken zijn bij de brandstichting op 9 en 21 juni en op 2 augustus 2021. Dit blijkt volgens het OM onder meer uit telefoongegevens en een op zijn auto gelijkend voertuig dat in de buurt is gezien. Ook zou hij door een getuige op de fiets zijn gespot in de wijk.

'Hij is lid van chapter Zaandam'

S. schudt zijn hoofd. Hij ontkent iets met de intimidaties te maken te hebben en hoopt vrij te komen om voor zijn moeder te zorgen. Maar dat lijkt het OM niet verstandig. "Hij is lid en heeft contact met leden van motorbende Hardliners, chapter Zaandam", zei de officier daarover. Zij verdenkt hem daarom ook van deelnemen aan een criminele organisatie.

De andere vier verdachten voor de aanslagen zijn namelijk ook lid: Frank L. uit Alkmaar bijvoorbeeld. Hij is, net als oprichter van Hardliners Lysander de R., een veroordeeld ex-Hells Angel. De reden dat hij vandaag niet hoefde voor te komen is dat hij een andere gevangenisstraf uitzit.

Advocaat van Andry S. Remco Kint pleitte voor schorsing van de voorlopige hechtenis. "Hij heeft een eigen zaak, werkt altijd hard en moet zorgen voor zijn moeder. Hij komt op deze manier in de financiële problemen." De rechter beslist daar later vandaag over.