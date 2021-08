Gezin dat doelwit was van meerdere autobranden en explosies vertrekt uit Westerkoog

Het gezin dat doelwit was van meerdere autobranden en explosies in de wijk Westerkoog in Koog aan de Zaan is vertrokken naar een andere plek. Dat schrijft locoburgemeester Rita Noordzij van Zaanstad vandaag in een brief aan de raad. Gisteren was er opnieuw een autobrand in de wijk. Buurtbewoners voelden zich al langere tijd niet meer veilig. Maatregelen die eerder waren ingesteld, zoals cameratoezicht, blijven van kracht.

De incidenten in Westerkoog centreerden zich rond één huis, maar buurtbewoners in de omgeving werden ook getroffen. Gisteren was het voor de zevende keer raak. Voor de 87-jarige Loek Libert was het de tweede keer: op 21 juni was het zijn eigen auto die in vlammen opging, deze keer was het een auto die hij tijdelijk had geleend. Hij mocht hem lenen van een oud-collega na de vorige brand. Tekst loopt door onder de video.

Zevende autobrand in zelfde buurt Koog aan de Zaan - NH Nieuws

De incidenten trokken ook de aandacht van vijf Zaanse politieke partijen. Zij stuurden twaalf dagen geleden een brandbrief over de situatie. De locoburgemeester heeft niet alleen een brief aan de gemeenteraad geschreven, maar ook ook aan de buurtbewoners. Daarin staat onder meer: "De bewoners zijn inmiddels in goed overleg met de gemeente en politie vrijwillig vertrokken naar een andere omgeving. Zij hebben hiertoe besloten in het belang van alle betrokkenen, waaronder dat van u als buurtbewoner." Gezin ook slachtoffer "Het gezin vindt het ontzettend vervelend dat er - mogelijk vanwege hun aanwezigheid - zoveel onrust in de buurt is ontstaan. Door te vertrekken hopen zij een bijdrage te leveren aan het wederkeren van de rust. Het uitgangspunt is dat het om een permanent vertrek gaat", schrijft Noordzij verder aan de buurtbewoners. "De politie en gemeente begeleiden het gezin in dit traject en willen nogmaals benadrukken dat het gezin zelf, net als u, slachtoffer is van deze situatie." Relatie brand en incidenten onderzocht Er wordt op dit moment onderzocht of de brand van gisteren een verband heeft met de eerdere incidenten. Na het oppakken van een verdachte gisteren hoopt Noordzij dat de rust zal terugkeren. Toch schrijft ze: "Hoewel de hoop is dat bovenstaande een positief effect heeft op de veiligheidssituatie in de buurt, geeft het vertrek van het betreffende gezin niet de garantie dat de rust per direct is wedergekeerd. De komende periode moet dat gaan uitwijzen. Daarom blijven de overige maatregelen, zoals het cameratoezicht en de extra surveillance, nog steeds van kracht."