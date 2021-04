Leden MC Hardliners verdacht van gijzeling en afpersing: wat is dit voor motorbende?

Waar motorclubs als Hells Angels, Bandidos, Satudarah en No Surrender wettelijk verboden zijn, mag het relatief nieuwe MC Hardliners nog bestaan. De club groeit, ook al zit de oprichter vanaf het begin in de gevangenis. Ondertussen worden meerdere leden gelinkt aan criminele activiteiten en zitten gemeenten met de club in hun maag.

Morgen staan er vijf leden van de motorclub terecht op verdenking van gijzeling en afpersing. "Het is de meest gevaarlijke motorbende van dit moment, aangestuurd vanuit Noord-Holland", zegt misdaadverslaggever van De Telegraaf Mick van Wely tegen NH Nieuws.

In amper twee jaar groeide MC Hardliners van tien naar zo'n tweehonderd leden, die volgens de club zelf verdeeld zijn over 22 afdelingen - ook wel chapters genoemd - in verschillende steden.

In Noord-Holland gaat het om chapters in Haarlem, Hoorn, Alkmaar, IJmuiden, Hoofddorp, Den Helder, Amsterdam en Beverwijk. De politie zegt in ieder geval tachtig leden in beeld te hebben die worden gelinkt aan zo'n tweeduizend criminele activiteiten. Al in het oprichtingsjaar werden strafrechtelijke onderzoeken gestart na incidenten in het openbaar.

Explosies in Hoorn

"Ze houden zich bezig met provocatie, geweld, drugs en afpersing. Sommige leden zijn bijvoorbeeld vanwege slecht gedrag uit andere clubs gegooid en het is dus een ratjetoe van bendeleden", aldus Van Wely.

Er zou zelfs sprake zijn van een bendeoorlog tussen MC Hardliners en de in 2019 verboden club Satudarah. Ook de heftige bomexplosies bij woningen in Hoorn en de daarop volgende schietpartij in Zwaag in december en januari worden gelinkt aan de spanningen tussen de clubs.