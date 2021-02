Clubhuis Hells Angels en naastgelegen café voor onbepaalde tijd gesloten

De sluiting van café Oud-IJmuiden en het clubhuis van de motorclub aan de Kanaalstraat in IJmuiden, kwam niet geheel onverwacht. Op 15 december oordeelde het gerechtshof in hoger beroep dat de activiteiten van de motorclub in strijd zijn met de openbare orde. Het hoger beroep was aangespannen door de Hells Angels maar had geen succes. Door deze uitspraak is Hells Angels als groepering verboden.

Volgens Dales blijkt uit rapporten van de politie dat de panden aan de Kanaalstraat in IJmuiden worden gebruikt als clubhuis en café door de Hells Angels. De eerdere uitspraak van het gerechtshof was voor de burgemeester aanleiding om het pand te sluiten.

Onbepaalde tijd

Om 10.00 uur vanochtend is het pand afgesloten, niemand mag het clubhuis, het café of het bijbehorende terrein betreden. "De sluiting is voor onbepaalde tijd en wordt eventueel opgeheven als ik ervan overtuigd ben dat het pand niet opnieuw gebruikt zal worden als clubhuis of café van de Hells Angels", aldus burgemeester Dales.