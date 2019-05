Rechtbank verbiedt motorclub Hells Angels in Nederland

HAARLEM - Motorclub Hells Angels wordt in Nederland verboden. Dat oordeelde de rechtbank in Utrecht vandaag in een civiele procedure.

Het Openbaar Ministerie wilde de Hells Angels in Nederland laten verbieden omdat de motorclub geweld zou 'faciliteren en verheerlijken' en de rechtbank is het daarmee eens. Volgens de rechtbank heeft de motorclub een 'geweldscultuur' die 'kenmerkend en structureel' is en die de club kan worden aangerekend.

De advocaten van de motorclub lieten direct na afloop weten dat hoger beroep 'er zeker in zit', maar het vonnis moet eerst nog besproken worden.

Verbod op motorclubs

Een eerdere poging van het OM om de Hells Angels te laten verbieden, strandde tien jaar geleden. Motorclubs Satudarah en Bandidos werden eerder wel verboden door de rechter. Tegen No Surrender loopt nog een zaak, de datum van de uitspraak is nog niet bekend.

Twee jaar geleden werden de Hells Angels Haarlem hard aangepakt. De leden werden veroordeeld wegens geweldsdelicten en het lid zijn van een criminele organisatie. Ook werd hun clubhuis afgepakt. De club wilde graag verder als normale motorclub, maar dat verzoek werd niet gehonoreerd.

Nieuwe motorclub

De ex-president van de Hells Angels in Haarlem liet gisteren nog aan de Telegraaf weten zich niet te laten ontmoedigen door dat verbod. Hij is vanuit de gevangenis een nieuwe motorclub begonnen, die ergens in Noord-Holland een clubhuis moet krijgen. Waar dat precies is, wilde hij niet zeggen.

Hells Angels werd in 1948 in de Verenigde Staten opgericht door vooral oud-militairen. Ongeveer veertig jaar geleden kwam de club officieel naar Nederland.