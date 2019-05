Verbod op Hells Angels zorgt voor onbegrip in IJmuiden

IJMUIDEN - De uitspraak van de rechter over het lot van de Hells Angels komt onverwachts voor buurtbewoners in IJmuiden en Haarlem. In beide gevallen zijn de buren rouwig om het verbod op de motorclub, want ze hebben helemaal geen slechte ervaringen met de leden.

De Hells Angels hadden een chapter in Amsterdam, Heiloo, Haarlem en IJmuiden. Bij de laatste twee plaatsen vertelden meerdere buren tegen een verslaggever van NH Nieuws dat zij de club gaan missen.

"Ik vraag me echt af waarom", vertelt overbuurvrouw Agnes de Boer in IJmuiden. "Wij zijn er ook binnen geweest, we hebben handen geschud."

Ook een andere buurvrouw uit haar straat bevestigt met de buurt bij een gemeenschappelijke barbecue te zijn geweest. Daarbij benoemt zij de manier waarop evenementen bij het clubhuis altijd keurig werden aangekondigd.

Blij met rustige buren

Daarom is er verbazing over het totaal verbod, omdat er in de straat nooit overlast is. "Het is rustig en wij zijn altijd welkom", beschrijft Agnes het jaar dat zij pal tegenover de Hells Angels woonde. "Er gebeurt voor mijn gevoel niks raars en ben blij met ze als buren, want ik denk dat je je geen rustigere straat kunt wensen in IJmuiden."

Ook in Haarlem werden herinneringen opgehaald aan de tijd dat het clubhuis daar nog geopend was. Sinds de sluiting in januari 2017 is de buurt niet meer hetzelfde. "Het is ongezelliger", vertelt een buurtbewoner. "We hadden nooit problemen en ik voelde mij altijd veilig. Ze stonden altijd voor ons klaar."