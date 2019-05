Oud-burgemeester Schneiders hoeft niet te getuigen in rechtszaak Hells Angels

HAARLEM - Oud-burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem hoeft niet onder ede te getuigen in een strafzaak van de Hells Angels uit de stad. De motorclub had om zijn getuigenis gevraagd om de Hells Angels als club te duiden. Het Gerechtshof in Amsterdam stak daar vandaag een stokje voor.

De Stichting Hells Angels en zes leden zijn vorig jaar voor de Haarlemse rechtbank veroordeeld voor het lid zijn van een criminele organisatie. Ze zijn in hoger beroep gegaan. De groep bepleit dat alleen de drie leiders van de Hells Angels Haarlem zich bezig hielden met criminele activiteiten. Zonder medeweten van de anderen. De drie zijn veroordeeld tot celstraffen van negen jaar en gingen niet in hoger beroep.

De Haarlemse rechtbank volgde vorig jaar de lijn van het openbaar ministerie dat alle leden van het Haarlemse chapter als groep verantwoordelijk zijn voor strafbare zaken of ervan moeten hebben geweten. In hoger beroep willen de zes, en de stichting, dit aanvechten. De strafbare feiten -zoals wapenbezit, bedreiging, afpersing, drugszaken en beschietingen- zijn volgens hen op het conto van alleen de drie te schrijven. De zes nemen daarmee het risico dat hun straffen hoger uit gaan vallen.

De Hells Angels mogen sinds hun grotendeels voorwaardelijke veroordeling niet meer in het clubhuis aan de Baljuwslaan. Dat is verbeurd verklaard. De Stichting wil dit clubhuis terug.

Voor het hoger beroep waren in totaal meer dan veertig onderzoekswensen ingediend, waaronder het horen van de oud-burgemeester. Hij moest van de Angels verklaren dat hij nooit moeite had met de Hells Angels totdat de veroordeelde drie leiders de macht overnamen. En dat hij dus een goede verstandhouding met de rest had.

Afwijzing

Het Gerechtshof meent dat Schneiders, net als de opgeroepen wijkagent, echter niets kan zeggen wat er in het clubhuis heeft afgespeeld. Het hof oordeelde vanmiddag: "Redelijkerwijs valt aan te nemen dat de verdachten door de afwijzing van deze verzoeken niet in zijn verdediging worden geschaad."

Tijdens de inhoudelijke zitting van het hoger beroep -datum nog onbekend- mag de verdediging van het Gerechtshof wel veel andere getuigen horen ter zitting. Dat zijn bijna allemaal getuigen of slachtoffers van strafbare zaken in het Hells Angels-dossier. De verdediging verwacht van deze getuigen te horen dat de rest van het chapter niet bij de criminele activiteiten waren betrokken.