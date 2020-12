'Explosie in Hoorn gevolg van ruziënde motorbendes'

HOORN - De explosie van dinsdagochtend waarbij meerdere huizen en auto's beschadigd raakten , is het resultaat van een ruzie tussen motorbende Satudarah en de nieuwe, beruchte motorgang MC Hardliners. De aanslag was gericht tegen een ex-motorbendelid. Dat melden meerdere bronnen uit het motorbendecircuit aan De Telegraaf .

De politie Noord-Holland bevestigt gevaarlijke spanningen tussen de motorclubs aan de krant. "We hebben meerdere signalen ontvangen en nemen ze serieus", aldus een woordvoerder.

Explosie

Rond 2.00 uur 's nachts klonk er een luide knal: een explosief beschadigde meerdere huizen en auto's die in de straat geparkeerd stonden. Bij de explosie zijn geen gewonden gevallen. In de straat is een flinke krater te zien.