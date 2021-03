Veertien leden motorclub op weg naar uitvaart aangehouden vanwege hesjes

Op weg naar een uitvaart zijn vanochtend veertien leden van motorclub Hardliners in Haarlem door agenten van de weg gehaald. De clubleden droegen hesjes met daarop het logo van de Hardliners en dat is in Haarlem verboden. De leden werkten niet mee en moesten mee naar het bureau. Daar hebben ze de hesjes alsnog ingeleverd en zijn ze weer vertrokken. Ze moeten een boete betalen.

De groep reed op motoren en in auto's ter hoogte van NS-station Haarlem Spaarnwoude. Hun motorclub is een aantal jaar geleden opgericht vanuit de gevangenis door de voormalige President van de Haarlemse Hells Angels, Lysander de R.

In 2019 heeft de Haarlemse burgemeester Jos Wienen in de Algemene Plaatselijke Verordening laten opnemen dat ook de leden van deze nieuwe club niet met hun zogeheten colors over straat mogen.

De club is dan wel niet verboden, zoals de Hells Angels, maar het logo van de Hardliners lijkt erg op dat van de Hells Angels en Lysander de R. is dus de oprichter van de club. Dat was voor Wienen reden genoeg om het verbod op te leggen.