Haarlemse burgemeester Wienen wil logo nieuwe motorclub Hardliners verbieden

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen trekt alles uit de kast om ook de onlangs opgerichte motorclub Hardliners een voet dwars te zetten. Lysander de R., voormalige voorzitter van het Haarlemse chapter, heeft vóórdat de rechter de Hells Angels verbood, die nieuwe motorclub vanuit de gevangenis opgericht. "En daarmee trokken ze een lange neus naar ons. Dat accepteren wij hier in Haarlem niet", zei Wienen vanavond strijdlustig in de commissie Bestuur.

Maar niet alleen de symbolen van de illegale motorclubs, ook die van de nieuwe motorclub Hardliners zouden niet in de openbaarheid mogen worden getoond, vindt Wienen. Het symbool van de MC Hardliners lijkt veel op dat van de Hells Angels, en is zelfs nog niets harder, meent de burgemeester.

Burgemeester Wienen wil in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, red.) een verbod op kleding en voorwerpen met symbolen van illegaal verklaarde motorclubs laten opnemen. Ondanks het verbieden van motorclubs als Hells Angels, Satudarah en Bandidos is het openlijk dragen van de clubsymbolen wettelijk niet eerder strafbaar dan wanneer de uitspraak van de rechter onherroepelijk wordt. Met een wijziging in de APV wil Haarlem nu alvast kunnen optreden.

Het lettertype van de MC Hardliners is hetzelfde en er zit een identieke vleugel in het logo als bij het symbool van de Hells Angels. "Het is praktisch hetzelfde", stelt Wienen. "En daardoor wordt er gewoon een loopje met ons genomen."

Hij realiseert zich dat Haarlem met dit vergaande verbod op het dragen van de symbolen, ook van een nieuwe, nog niet officieel verboden club, vooroploopt. "En daar ben ik trots op."

De Haarlemse gemeenteraad neemt volgende week donderdag een definitief besluit over deze wijziging van de APV. De bepaling in het betreffende artikel 2:50a zoals nu voorgesteld is:

Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven zichtbaar kleding en goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken vertonen -of daarmee sterke gelijkenis hebben- van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel is strijd met de openbare orde.